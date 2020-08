Aversa, ancora casi in città: altri 4 positivi, rientravano dalle vacanze (Di martedì 25 agosto 2020) Quattro nuovi positivi ad Aversa. Lo ha annunciato il sindaco Alfonso Golia attraverso un post su Facebook. Si tratta di contagi provenienti da località vacanziere, fortunatamente non presentano sintomi gravi. Aversa, ancora casi in città: altri 4 positivi, rientravano dalle vacanze Gli attualmente positivi nella città normanna sono al momento 44, compresi i nuovi casi. … L'articolo Aversa, ancora casi in città: altri 4 positivi, rientravano dalle vacanze Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

