Antonio Banderas: “Sono guarito dal Covid, il mio pensiero va a chi non ce l’ha fatta” (Di martedì 25 agosto 2020) Antonio Banderas e’ guarito dal Covid-19. “Dopo 21 giorni di disciplinata quarantena – annuncia sui social – posso dire di aver superato l’infezione da #Covid 19. Sono guarito. Il mio pensiero va a coloro che non ce l’hanno fatta e a chi ha sofferto piu’ di me. Auguro tanta forza a chi sta ancora combattendo”. Nel giorno del suo 60esimo compleanno l’attore aveva annunciato di essere positivo.L'articolo Antonio Banderas: “Sono guarito dal Covid, il mio pensiero va a chi non ce l’ha fatta” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

