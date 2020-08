Amatrice, Cicchitto (Rel): “Non c’è stata alcuna autentica ricostruzione, ma solo una burocrazia asfissiante” (Di martedì 25 agosto 2020) “La Regione Lazio esiste solo quando deve fare qualche rara inaugurazione. Ritardi enormi ci sono stati già dalle origini: lo sgombero delle macerie, senza il quale nulla può iniziare. Enormi difficoltà per salvare allevamenti, ristoranti, imprese, negozi. In compenso una burocrazia asfissiante, insieme ottusa e arrogante. Poi, in alcune delle località più significative come Amatrice erano molte le seconde case: quando non c’è fervore di opere chi ritorna magari per incontrare solo le anime morte di Cechov? Si da quando è avvenuto il terremoto, abbiamo sempre sentito questa espressione: «Non vi lasceremo soli». L’hanno detta tutti, dalle massime cariche dello Stato, ai ministri, ai commissari, non parliamo dei presidenti delle Regioni e dei ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Amatrice Cicchitto Amatrice, Cicchitto (Rel): "Non c'è stata alcuna autentica ricostruzione, ma solo una burocrazia asfissiante" RomaDailyNews Amatrice, Cicchitto (Rel): “Non c’è stata alcuna autentica ricostruzione, ma solo una burocrazia asfissiante”

“La regione Lazio esiste solo quando deve fare qualche rara inaugurazione. Ritardi enormi ci sono stati già dalle origini: lo sgombero delle macerie, senza il quale nulla può iniziare. Enormi difficol ...

“La regione Lazio esiste solo quando deve fare qualche rara inaugurazione. Ritardi enormi ci sono stati già dalle origini: lo sgombero delle macerie, senza il quale nulla può iniziare. Enormi difficol ...