VIDEO | Lo sfogo di una signora ad Amatrice: “Stanchi delle promesse”. E Conte: “Dopo vengo a casa sua” (Di lunedì 24 agosto 2020) AMATRICE (RI) – Appena arrivato al campo sportivo Paride Tilesi di Amatrice per partecipare alla celebrazione della Santa Messa in suffragio delle vittime del sisma del 24 agosto 2016, il premier Giuseppe Conte è stato avvicinato da una cittadina di Amatrice che ha espresso cosi’ tutta la sua amarezza: “Noi vogliamo competenza, siamo stanchi delle promesse. Siamo stanchi…”. Accanto al premier anche il sindaco di Amatrice Antonio Fontanella. Ed è a lui che la signora inizialmente dice: “Caro sindaco, io ho lasciato la mia terra e lo sai. Non posso tornare perche’ io ho perso mio marito qua e siamo stanchi come tante persone qui vicino a noi. Io voglio risposte dal presidente, voglio parlare con il presidente a tu per tu, anche a casa mia, seduti intorno a un tavolo, una piccola casa che ho su ruote”. Leggi su dire

