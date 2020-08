Usain Bolt positivo al Coronavirus: è in isolamento (Di lunedì 24 agosto 2020) Usain Bolt è risultato positivo al Coronavirus. Si allunga la lista degli atleti che hanno contratto il Covid-19. Il giamaicano è in isolamento Usain Bolt positivo al Coronavirus. L’atleta giamaicano è risultato positivo al test, probabilmente dopo aver festeggiato il suo 34mo compleanno con una mega festa organizzata dalla fidanzata Kasi Bennet, modella molto apprezzata e famosa, in Giamaica. E’ Nationwide X Fm, una delle radio giamaicane più famose, a darne notizia. Il primatista di 100 e 200 metri è ora in isolamento domiciliare ma non si sa se l’uomo sia asintomatico o avrebbe sviluppato i sintomi della malattia. Questo articolo ... Leggi su bloglive

