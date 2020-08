Usain Bolt è positivo al Coronavirus. Pochi giorni fa aveva dato una festa con altri atleti (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Coronavirus ha raggiunto anche l’uomo più voloce del mondo. Con un video pubblicato sui suoi account social, Usain Bolt ha annunciato dal suo letto di essere risultato positivo al virus, confermando quanto riportato in precedenza dalla stampa giamaicana. Il campione ha raccontato di stare bene e di non avere sintomi. Nonostante questo ha deciso comunque di rimanere in isolamento. Venerdì scorso, in occasione del suo 34esimo compleanno, Bolt aveva organizzato una festa a cui avevano partecipato diverse persone del mondo dello sport, come il connazionale Leon Bailey, attaccante del Bayer Leverkusen, e Raheem Sterling del Manchester City. August 24, 2020 Il primatista del mondo sui 100 e 200 metri ha raccontato di essersi ... Leggi su open.online

SkySport : Usain Bolt positivo al coronavirus - Agenzia_Ansa : Usain Bolt è positivo al coronavirus #ANSA - repubblica : Atletica, stampa giamaicana: Usain Bolt positivo al Covid - Foro_TV : #ÚltimaHora: Usain Bolt da positivo a COVID-19 - zazoomblog : Usain Bolt positivo “Non ho sintomi ma sono in isolamento” - #Usain #positivo #sintomi #isolamento”… -