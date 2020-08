Un asteroide colpirà la Terra il 2 novembre (Di lunedì 24 agosto 2020) E’ un osservato speciale degli scienziati della Nasa 2018VP1, un asteroide scoperto dal Palomar Observatory della California e che in base alla sua traiettoria potrebbe colpire la Terra il 2 novembre prossimo. Ma fermiamo subito gli allarmismi che in questo 2020 non si sprecano. Le sue dimensioni sono davvero ridotte, un diametro di due metri e una massa di qualche tonnellata: anche dovesse entrare in contatto con l’atmosfera terrestre non produrrà nessuna catastrofe. La sua traiettoria viene comunque costantemente monitorata e non è da escludere che si possa vedere una luce potente nel cielo. L'articolo Un asteroide colpirà la Terra il 2 novembre proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta

