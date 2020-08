Tudor Juve, si comincia: il vice allenatore è al J Medical – VIDEO (Di lunedì 24 agosto 2020) Igor Tudor comincia oggi la sua avventura come vice allenatore della Juve. Il vice di Pirlo si è presentato al J Medical – VIDEO (dal nostro inviato alla Continassa) – La nuova stagione della Juve inizia oggi. Al J Medical sono arrivati vari giocatori, il neo tecnico Andrea Pirlo e il vice Igor Tudor. Il croato, scelto dalla dirigenza bianconera per affiancare il Maestro, è giunto nel quartier generale della Vecchia Signora per iniziare la sua avventura. Igor #Tudor presente al #JMedical #Juve @junews24com pic.twitter.com/sd8pKAGzsi — Alessandro Villano (@alessandro psc) August 24, 2020 Leggi su ... Leggi su calcionews24

forumJuventus : Ufficiale lo staff di Pirlo alla Juve con Tudor, Baronio, Bertelli e Gagliardi - romeoagresti : Semaforo verde dall’Hajduk Spalato: #Tudor farà parte dello staff di Pirlo alla #Juve // Green light from Hajduk Sp… - DiMarzio : #Juventus, l’accoglienza per #Pirlo e #Tudor (e i giocatori) al J-Medical: foto e video - angeloinitaly : RT @DiMarzio: #Juventus, l’accoglienza per #Pirlo e #Tudor (e i giocatori) al J-Medical: foto e video - Luca21013415 : RT @DiMarzio: #Juventus, l’accoglienza per #Pirlo e #Tudor (e i giocatori) al J-Medical: foto e video -