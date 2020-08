Traffico Roma del 24-08-2020 ore 15:30 (Di lunedì 24 agosto 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione Traffico rallentato per un veicolo in fiamme su Viale Palmiro Togliatti all’altezza di via Vittorio Colombo direzione via Prenestina possibili rallentamenti invece per un incidente avvenuto su via Prenestina all’altezza di via del Maggiolino nelle due direzioni lavori in corso a San Giovanni fino al prossimo 30 settembre cambiamenti per la circolazione al largo Brindisi via attenzione alla segnaletica sul posto fino al 7 dicembre la circolazione dei treni sulla linea C termina in anticipo da Pantano l’ultima corsa alle 20:30 da San Giovanni l’ultima corsa alle 21 poi servizio proseguo in superficie con due linee di bus navetta per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Silvia shoebuy tu nel prossimo aggiornamento un ... Leggi su romadailynews

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 24 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore. Tempo instabile con temporali sul Nordest, Appennino centro- ...

Via Ardeatina, finisce in Procura il passaggio dei Tir: “Vogliamo il ripristino del divieto”

Nella periferia meridionale di Roma, dal gennaio del 2019, i Tir hanno ripreso a transitare a ridosso del centro abitato. Anche in zone dove non sono presenti marciapiedi. Una condizione di pericolo a ...

