Tiziano Ferro, il dramma nella notte: “Operato d’urgenza” (Di lunedì 24 agosto 2020) Sono state ore particolarmente difficili per Tiziano Ferro. Il cantante, infatti, nel corso dell’ultima giornata ha dovuto affrontare una situazione particolarmente delicata, in particolar modo a livello emotivo. Protagonista dell’accaduto è Beau, il suo adorato amico a quattro zampe che i fan hanno imparato ad amare grazie ai post pubblicati a più riprese dal cantautore. Il cane è stato sottoposto a un intervento che si è reso necessario a seguito di un’emorragia interna. Il sospetto è che potesse trattarsi di un tumore, ma fortunatamente i medici veterinari a cui Beau è stato affidato hanno smentito questa ipotesi. Il racconto di Tiziano Ferro «Ho passato tutta la notte a guardare questo angolo della stanza», ha esordito ... Leggi su velvetgossip

