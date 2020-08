Salernitana, colpo Veseli: il difensore ha firmato un biennale (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Nuovo acquisto in casa Salernitana. Il club granata ha ufficializzato l’ingaggio del difensore classe ’92 Fréderic Veseli, lo scorso anno in forza all’Empoli, con cui è sceso in campo 18 volte, e al Le Mans (5 presenze da febbraio fino al lockdown). Il calciatore albanese ha firmato un contratto biennale che lo legherà alla Salernitana fino al giugno 2022. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

