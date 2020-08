Ricordate Rami? L’ex difensore del Milan può tornare in Italia (Di lunedì 24 agosto 2020) L'ex calciatore del Milan, Adil Rami, spesso al centro del gossip per la sua storia con Pamela Anderson, potrebbe rientrare nel calcio Italiano visto che piace alla Reggina.Strill.it annuncia che Adil Rami potrebbe tornare a giocare nel calcio Italiano. La Reggina del presidente Gallo è su di lui, l'ex difensore di Milan e Marsiglia, tra le tante, sarebbe tentato da una nuova avventura tricolore, questa volta in cadetteria. Trattativa ancora non partita, Rami però è un desiderio della società calabrese che ha voglia di tornare a lottare per la Serie A. Nei prossimi giorni è attesa una risposta da parte del calciatore francese. Ricordate Rami? ... Leggi su itasportpress

