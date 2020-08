No Straight Roads: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot (Di lunedì 24 agosto 2020) In passato vi abbiamo parlato più volte di giochi musicali, tra cui Guitar Hero, Rock Band e molti altri, nei quali bisogna premere i tasti sullo schermo con il giusto tempismo o spostarsi negli scenari simili a spartiti musicali. Oggi invece vogliamo condividere con voi la Recensione di No Straight Roads, un gioco d’avventura unico nel suo genere, che ha destato il nostro interesse, essendo amanti sia di giochi musicali che d’avventura, un mix tra due generi che da vita a qualcosa di originale. Il gioco sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal 25 Agosto, ma bando alle ciance e scopriamo insieme di cosa si tratta. No Straight Roads Recensione In No Straight Roads vestite i panni di un ... Leggi su gamerbrain

tech_gamingit : No Straight Roads in diretta e ANTEPRIMA su Tech Gaming alle 10:00, non mancate! Vedendo la live accumulerete PUNTI… - oOShinobi777Oo : No Straight Roads in diretta e ANTEPRIMA su Tech Gaming alle 10:00, non mancate! Vedendo la live accumulerete PUNTI… - SerialGamerITA : No Straight Roads: pubblicato un nuovo video sul gioco - gamescore_it : No Straight Roads: rilasciato un nuovo trailer del gioco - - TWGEEKIT : No Straight Roads in arrivo, nuovo trailer 101 -

Ultime Notizie dalla rete : Straight Roads No Straight Roads: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot GamerBrain.net No Straight Roads: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot

Di giochi musicali ce ne sono molti, quando si pensa al suddetto genere è inevitabile avere nella mente titoli come Guitar Hero, Rock Band o Indie Platform e Puzzle incentrati sulla musica. Oggi vogli ...

No Straight Roads: un nuovo trailer mostra il gameplay e non solo

In realtà dire che questo trailer di No Straight Roads “mostra il gameplay” è un po’ limitante, visto che il suo titolo è proprio “cos’è No Straight Roads?”, e d’altronde se dite a qualcuno che è un g ...

Di giochi musicali ce ne sono molti, quando si pensa al suddetto genere è inevitabile avere nella mente titoli come Guitar Hero, Rock Band o Indie Platform e Puzzle incentrati sulla musica. Oggi vogli ...In realtà dire che questo trailer di No Straight Roads “mostra il gameplay” è un po’ limitante, visto che il suo titolo è proprio “cos’è No Straight Roads?”, e d’altronde se dite a qualcuno che è un g ...