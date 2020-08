Napoli, Vicaria: aggredisce e ruba il cellulare a una donna. Arrestato 30enne (Di lunedì 24 agosto 2020) Gli agenti del Commissariato Vicaria- Mercato hanno Arrestato un 30enne che aveva aggredito e rapinato una donna in via Colasanzio. Stanotte gli agenti del Commissariato Vicaria- Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Colasanzio poiché una donna era stata aggredita e rapinata del suo cellulare … Leggi su 2anews

NAPOLI – Stanotte gli agenti del Commissariato Vicaria- Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Colasanzio poiché una ...

