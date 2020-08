Napoli, parla il responsabile della Kappa: “Chiedere un cambio colore di uno sponsor sulla maglia non è una strada percorribile” (Di martedì 25 agosto 2020) Enrico Caruso, responsabile e distributore della Kappa in Campania, è intervenuto in diretta a Punto Nuovo Sport Show parlando della polemica sui colori delle nuove divise azzurre. “La nuova maglia e la scritta rossa sul petto? Parere personale: con me sfondate una porta aperta sul rosso, ma chiedere un cambio colore di uno sponsor, dopo che la produzione è stata già lanciata quattro mesi fa, non è una strada percorribile. Pur non piacendo particolarmente l’abbinamento azzurro-rosso, trovo veramente forzata questa battaglia contro la Lete”. “E’ uno sponsor storico, da ben dodici anni. Mi sembra eccessiva come polemica. Certo, la scritta bianca ... Leggi su calciomercato.napoli

Ultime Notizie dalla rete : Napoli parla Napoli, parla Monaldi: “Abbiamo una grande occasione per vincere il campionato” Basketinside Napoli, Aurelio De Laurentiis è un fiume in piena: “Lamentele sulle maglie? Colori scelti molti mesi fa”

Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dal ritiro di Castel di Sangro, dove il Napoli si è trovato per il primo giorno. “(…) Abbiamo montato 3-4 negozi del Napoli dove ...

Le origini di Port’Alba: un varco nella storia di Napoli

Una volta varcata la sua soglia si viene immediatamente rapiti dal profumo della pizza calda a portafoglio e dall'odore dei libri antichi che sono esposti sulle sue bancarelle. Quando parliamo di Port ...

