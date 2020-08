Napoli, inizia il ritiro: i convocati di Gattuso e le amichevoli (Di lunedì 24 agosto 2020) inizia il ritiro pre season del Napoli di Gattuso, come riportato dal sito ufficiale del club partenopeo. “Parte ufficialmente la nuova stagione azzurra. Da oggi comincia il ritiro estivo del Napoli a Castel di Sangro finalizzato alla preparazione del campionato 2020/21. Gli azzurri svolgeranno il primo allenamento in Abruzzo nel pomeriggio. Saranno due i test amichevoli previsti nell’arco del raduno: venerdì 28 agosto: triangolare Napoli-L’Aquila-Castel di Sangro (ore 17.30) venerdì 4 settembre: Napoli-Teramo (ore 17) Il ritiro terminerà venerdì 4 settembre. Questa la lista dei convocati: Ospina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Hysaj, Malcuit, Manolas, Ghoulam, ... Leggi su alfredopedulla

