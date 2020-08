Michelle Hunziker, la foto con Aurora Ramazzotti sulla Scala dei Turchi e la polemica: «Mi scuso, andate a vederla» (Di lunedì 24 agosto 2020) Una foto ha scatenato l’inferno. Michelle Hunziker, insieme alla figlia maggiore, Aurora Ramazzotti, si è fatta immortalare seduta, in costume da bagno, sulla Scala dei Turchi. «Chiacchiere tra mamma e figlia in una location davvero surreale», ha scritto online, specificando di trovarsi fuori dalla zona protetta, cui il comune di Agrigento ha impedito l’accesso. Le parole, però, non sono bastate, ché la zona tutta è interdetta al pubblico. La comunicazione, sul luogo, non è ben visibile e a nulla è valsa la buona volontà della conduttrice, che ha cercato di spiegare il proprio errore, provocando l’ira dei suoi seguaci. Orde di utenti impazzite hanno accusato la Hunziker e la figlia di non aver alcun rispetto delle bellezze italiane. E tanta è stata la violenza verbale da aver costretto il volto Mediaset ad una subitanea replica. Leggi su vanityfair

