Mertens cuore d’oro, il bellissimo gesto per un tifoso del Napoli (VIDEO) (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dries Mertens sa sempre come strappare un sorriso e riesce ha rendere felici i suoi tifosi anche al di fuori dal rettangolo verde. L’ennesima dimostrazione arriva con VIDEO dedicato a un sostenitore del Napoli. Il profilo twitter ‘Figlio del Vesuvio’ ha postato un VIDEO che ritraeva un ragazzo in spiaggia che simulava l’esultanza di Mertens dopo un gol, con scritto:“Condividete in tanti in modo che arrivi al nostro Dries Mertens. Aiutiamo Alessandro a realizzare il suo sogno”. L’attaccante del Napoli, dal ritiro di Castel di Sangro, non si è fatto attendere e poco dopo ha postato un VIDEO risposta al giovane tifoso ... Leggi su anteprima24

