Mercato Juventus, Ziliani contro la dirigenza: “Vendono Coman e rinnovano Buffon” (Di lunedì 24 agosto 2020) Mercato Juventus – Paolo Ziliani ha criticato il modo in cui la dirigenza bianconera sta lavorando per rinforzare la rosa. In particolar modo sono state analizzate alcune operazioni in uscita come quella che ha portato Kingsley Coman al Bayern Monaco. Secondo il giornalista de “Il Fatto Quotidiano”, la dirigenza di Andrea Agnelli avrebbe dovuto blindare il classe 1996 invece di rinnovare i contratti di Buffon, Chiellini e puntare su calciatori con età avanzata come Erin Dzeko. Mercato Juventus: Ziliani boccia la dirigenza Ziliani, tramite il suo profilo Twitter, ha scritto un post molto critico sulle scelte dei dirigenti torinesi. Leggi anche: Juventus, ... Leggi su juvedipendenza

