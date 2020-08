Mediterraneo, una BOMBA temporalesca pronta e esplodere (Di lunedì 24 agosto 2020) Ogni anno, tra luglio e agosto, si fanno “i conti in tasca” al Mar Mediterraneo. Coi numeri c’è poco da girarci attorno, i numeri come si suol dire non mentono. E sono numeri importantissimi, perché possono darci un’idea – ovviamente se bene interpretati – dei potenziali scenari meteo climatici autunnali. Stiamo parlando, per chi non l’avesse capito, delle temperature dei nostri mari. Sono dati imprescindibili, per chi ancora non ne fosse a conoscenza è giusto sapere che i mari rappresentano degli “stock” di energia termica incredibili. Si riscaldano lentamente e sono in grado di trattenere tantissimo calore. Calore che poi, alla prima occasione utile, viene rilasciato in atmosfera provocando veri e propri sconquassi. Potente burrasca meteo climatica a fine agosto. Visto che ... Leggi su meteogiornale

(ANSA) - BARI, 24 AGO - Msc Crociere annuncia in una nota di aver posticipato di quattro settimane la partenza della nave 'Magnifica', sottolineando che "la prima crociera partirà da Bari, Italia, con ...

