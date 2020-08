Mario Corso, il piede sinistro di Dio e le sue uscite fuori luogo (Di martedì 25 agosto 2020) Quando si dice genio e sregolatezza. Questo era Mario Corso, calciatore dell’Inter, noto per i calci di punizione a foglia morta. Usava un piede solo, il sinistro, come Maradona. Mario, detto “Mariolino“, è uno di quei geni incompresi, atipici. Non è stato uno di quelli che si sacrificava per la squadra, uno “alla Ilicic” per fare un paragone con un giocatore attuale. Come lo sloveno dell’Atalanta anche Corso quando era in giornata era fantastico, quando invece non lo era non voleva saperne. Quel piede sinistro poteva essere piuma o poteva essere ferro. Calciava potente quando voleva, o morbido e liftato quando la situazione lo richiedeva. Calciava quelle punizioni divinamente: la ... Leggi su calcioweb.eu

