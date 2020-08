Lezzi contro Di Maio: la base 5 stelle si divide (Di lunedì 24 agosto 2020) “Sarà che non faccio parte del club dei “tutti pazzi per Mario Draghi, ma se questo deve essere il M5S, quello raccontato oggi da Di Maio, possiamo tranquillamente dire che fino ad ora abbiamo scherzato, giocato o forse tradito”. Il messaggio della senatrice Barbara Lezzi genera tensioni all’interno della base pentastellata e alimenta i focolai dei dubbi. Lezzi contro Di Maio, cosa succede Sono stati molti i modi in cui gli utenti hanno commentato la posizione della senatrice, tra adesioni e prese di distanza. “Gli errori di valutazione commessi ai tempi del Conte I durante il quale si sprecarono gli attestati di stima, fiducia ed amicizia per Salvini, hanno insegnato poco o niente. Forse semplicemente perché è preferibile assecondare ... Leggi su italiasera

sergimagugliani : RT @TerrinoniL: M5s, Lezzi contro Di Maio. 'Patto col Pd per i sindaci? E' un tradimento' - TerrinoniL : M5s, Lezzi contro Di Maio. 'Patto col Pd per i sindaci? E' un tradimento' - italiaserait : Lezzi contro Di Maio: la base 5 stelle si divide - Luisella49 : RT @Affaritaliani: M5s, Lezzi duro attacco a Di Maio 'Patto col Pd per i sindaci? Tradimento' - Affaritaliani : M5s, Lezzi duro attacco a Di Maio 'Patto col Pd per i sindaci? Tradimento' -