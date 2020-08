L’agenda che serve al Pd per essere un’alternativa credibile ai populismi (Di lunedì 24 agosto 2020) Il discusso manifesto politico firmato da Goffredo Bettini, pubblicato la scorsa settimana sul Foglio, ha prodotto un notevole dibattito all’interno del Partito democratico e ha messo quello che è secondo i sondaggi il secondo partito più importante del paese di fronte a un bivio cruciale: crescere Leggi su ilfoglio

CarloCalenda : No Alessandro, il tuo ragionamento è sbagliato. Pd-5S e FI-FDI-LEGA sono due facce della stessa medaglia. L'unico a… - CarloCalenda : Ma quale fuori dall’Europa ma non diciamo idiozie. Quando Salvini è andato al Governo si è fatto imporre il 2% di d… - giudefilippi : RT @claudiocerasa: Preparate i popcorn: una gran guida ai film da vedere e da evitare firmata da Mariarosa Mancuso (con indagine sugli effe… - claudiocerasa : Preparate i popcorn: una gran guida ai film da vedere e da evitare firmata da Mariarosa Mancuso (con indagine sugli… - RAFALOCA1 : @MedBunker Io credo che invece poca serieta’ l’abbia chi ignora i numeri, i dati, gli studi scientifici per promuov… -

Ultime Notizie dalla rete : L’agenda che Lotta alla droga, arrestati 15 spacciatori tra Centro e periferia Il Messaggero