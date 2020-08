Ladispoli, ecco quali sono le farmacie di turno (Di lunedì 24 agosto 2020) La Flavia Servizi rende noto che fino alle 8:30 del 19 settembre il Servizio di Guardia Farmaceutica Notturna sarà svolto presso la Farmacia n.3 di Via Bari 72. Questi gli orari di apertura diurna delle farmacie di Flavia Servizi: Farmacia numero 1, via Firenze 44, dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 16:40 alle 19:30; Farmacia numero 2, viale Europa 22, tutti i giorni (festivi compresi) dalle 8:30 alle 19:30 (orario continuato); Farmacia numero 3, in via Bari 72, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 20:00 (orario continuato); il sabato dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00; Farmacia numero 4, via Roma 88/A, dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 13:00 e dalle 16:40 alle 19:30. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Ladispoli, Milani: 'A breve la riapertura delle sale lettura della biblioteca'

Ladispoli, Milani: "A breve riapertura sale lettura della biblioteca, sorpresi dal sit-in"

