La Regina Elisabetta II: i segreti della sua longevità (Di lunedì 24 agosto 2020) Novantaquattro anni compiuti in primavera, Elisabetta II è la più longeva delle sovrane del Regno Unito. Ecco le sue abitudini alimentari e qualche piccola trasgressione enogastronomica raccontati da un ex chef di corte. Ha spento 94 candeline il 21 aprile, Sua Maestà Elisabetta II: è la più longeva delle sovrane del Regno Unito. Anche un’alimentazione ferrea e bilanciata contribuirebbe a mantenerla ancora oggi sana e in forma. Darren McGradyArticolo completo: La Regina Elisabetta II: i segreti della sua longevità dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

