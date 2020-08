La polizia del Wisconsin spara sette colpi alla schiena di un afroamericano mentre entra in auto disarmato e lo ferisce gravemente: il video (Di lunedì 24 agosto 2020) Un nuovo video indigna gli Stati Uniti dopo le proteste nate per la morte di George Floyd. Nella clip la polizia del Wisconsin spara e ferisce gravemente un altro afroamericano, identificato dallo stesso governatore dello Stato, come Jacob Blake. Il fatto risale a domenica pomeriggio, ed è accaduto nella città di Kenosha. Secondo quanto raccontano i media americani, gli agenti erano stati chiamati sul posto per una lite familiare. Dalle immagini si vede l’uomo, identificato da un testimone come colui che stava cercando di sedare la lite, muoversi scortato dalla polizia, con una pistola puntata alla schiena. A un certo punto Blake, disarmato, prova ad ... Leggi su ilfattoquotidiano

Mondo - Questo nonostante il coprifuoco notturno stabilito per l'emergenza coronavirus dalle 22 alle 4 di mattina. Il ministero dell'interno del Perù in una nota spiega che il party, organizzato ...

Un rave party in corso dalla notte a San Nicolò Po, nel Mantovano, è stato interrotto domenica mattina dalla polizia che ha provveduto a identificare 37 giovani tra i 20 e 25 anni, per i quali poi il ...

