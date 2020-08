Juventus, obiettivo Sergino Dest: pronta l’offerta formale all’Ajax (Di lunedì 24 agosto 2020) La Juventus formulerà a breve un’offerta all’Ajax per Sergiño Dest. Secondo quanto raccolto da Luca Fiorino per la nostra redazione è questo il colpo di mercato del club bianconero, che punta ad anticipare sul tempo la forte concorrenza. Serviranno almeno 30 milioni ma potrebbero non bastare ma il club bianconero è pronto a mettere le mani sul classe 2000, terzino dell’Ajax e della nazionale statunitense. La #Juventus formulerà a breve un’offerta all’#Ajax per Sergiño #Dest. Le indiscrezioni di un mese fa sono confermate. obiettivo anticipare la forte concorrenza. Servono almeno 30 milioni ma potrebbero non bastare. Vi aggiorno nei prossimi giorni@sportface2016 https://t.co/zBmn2Xx3Fb — Luca Fiorino (@LucaFiorino24) August ... Leggi su sportface

