Il make-up terracotta per prolungare l’effetto dell’abbronzatura (Di lunedì 24 agosto 2020) Quando si trova il proprio stile e colore di make-up si tende a diventarne dipendenti e a replicarlo costantemente per abitudine, ma basterebbe cambiare e uscire dalla propria zona di comfort per fare piacevoli scoperte. Per esempio, che il rosso e le nuance terracotta stanno bene a tutte. Parola di Rajan Tolomei che, insieme a Max Factor, ha creato la nuova palette in limited edition Matte Sunset, dedicata ai toni del tramonto, dal rosa fino alla nuance più scura marrone cioccolato. Come abbinarli? Con una semplice sovrapposizione di rosso e marrone, che diventa cuoio ed è molto portabile. Leggi su vanityfair

morena_faenza : RT @VanityFairIt: Tra il color terracotta e il corallo: ecco come truccheremo i nostri occhi #Beauty - VanityFairIt : Tra il color terracotta e il corallo: ecco come truccheremo i nostri occhi #Beauty -

Ultime Notizie dalla rete : make terracotta Il make up terracotta per prolungare l effetto dell abbronzatura Vanity Fair Italia Il make-up terracotta per prolungare l'effetto dell'abbronzatura

Il viso si colora di nuance calde che ricordano i colori del tramonto. Un trucco monocromatico che d'estate accende il glow dell'incarnato e d'inverno illumina gli occhi a contrasto Quando si trova il ...

Tendenze Make-up, sarà un autunno in spiritual orange

La palette cromatica dell'arancione coniuga rimandi tribali con accenti couture. Le shade di terracotta e corallo illuminano gli occhi e si applicano su un incarnato nude e minimal Il colore che porte ...

Il viso si colora di nuance calde che ricordano i colori del tramonto. Un trucco monocromatico che d'estate accende il glow dell'incarnato e d'inverno illumina gli occhi a contrasto Quando si trova il ...La palette cromatica dell'arancione coniuga rimandi tribali con accenti couture. Le shade di terracotta e corallo illuminano gli occhi e si applicano su un incarnato nude e minimal Il colore che porte ...