EssilorLuxottica, tribunale olandese respinge richieste su GrandVision (Di lunedì 24 agosto 2020) (Teleborsa) – EssilorLuxottica perde il primo round del braccio di ferro con GrandVision e il fondo Hal che ne è proprietario. Il tribunale distrettuale di Rotterdam ha, infatti, respinto tutte le richieste avanzate dalla società per ricevere documentazione aggiuntiva in relazione alle azioni messe in campo da GrandVision per mitigare l’impatto del Covid-19 sulla propria attività. Ad annunciarlo è GrandVision, oggetto di un’offerta di acquisizione da parte del gruppo italo francese. Lo scorso 18 luglio EssilorLuxottica aveva comunicato di aver intrapreso un’azione legale per ottenere informazioni da GrandVision, con lo scopo di “valutare come abbia gestito il business durante l’emergenza ... Leggi su quifinanza

EssilorLuxottica tribunale Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : EssilorLuxottica tribunale