Dalla Spagna: Barça, Koeman scarica Suarez con una telefonata e blinda Coutinho (Di martedì 25 agosto 2020) Ormai è certo l’addio di Luis Suarez al Barcellona. Dopo le indiscrezioni di questa mattina, secondo quanto raccolto da Sport, Koeman ha telefonato Suarez per comunicargli le sue intenzioni, con l’uruguaiano sempre più vicino all’addio. Secondo il quotidiano spagnolo la chiacchierata tra il tecnico e l’attaccante blaugrana è durata per circa un minuto dove l’attaccante è stato praticamente messo fuori Dalla squadra. Su Coutinho invece, come raccolto da Mundo Deportivo, il neo tecnico dei catalani ha chiamato il centrocampista brasiliano vincitore della Champions League per congratularsi con lui e per spiegargli che sarà al centro del nuovo progetto del Barça in vista della nuova stagione. Foto: twitter Barcellona L'articolo ... Leggi su alfredopedulla

