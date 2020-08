Coronavirus, 15 nuovi casi nel ravennate: 7 relativi al focolaio del Ferragosto in discoteca (Di lunedì 24 agosto 2020) Continuano ad aumentare i nuovi casi di Coronavirus nel ravennate, che lunedì sono ben 15. A influire sul numero è anche il focolaio relativo alla discoteca 'Indie' di Cervia Leggi su ravennatoday

MediasetTgcom24 : Coronavirus, 1.210 nuovi contagi e 7 morti più di ieri - Corriere : Contagi record: nel Lazio 184 nuovi casi (il 30% viene dalla Sardegna) - MediasetTgcom24 : Coronavirus, è boom di contagi: 1.071 nuovi casi e 3 morti - andvaccaro : RT @Open_gol: ?? Emilia Romagna, Veneto e Campania guidano oggi l’elenco delle regioni per nuovi casi, con 116 contagi nelle ultime 24 ore a… - worldnews911 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 24 agosto: 953 nuovi casi e 4 morti nelle ultime 24 ore -

Ci sono tre regioni senza nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore: Valle d’Aosta, Molise e Basilicata. In testa alla classifica dei nuovi contagi il Lazio con 146 casi, seguono il Vene ...Il Covid-19 non fa sconti. Sono tanti i nuovi ‘famosi’ contagiati dal Coronavirus. Al rientro dalle vacanze sono risultati positivi al tampone Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, e non solo. An ...