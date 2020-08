Consiglieri mandarono a casa il sindaco, ora si candidano con lui: il caso nel napoletano (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Di certo in questa campagna elettorale sarà difficile per alcuni candidati più che per altri fare della coerenza il proprio slogan e cavallo di battaglia. È il caso di alcuni Consiglieri comunali di Grumo Nevano, in provincia di Napoli. Dicembre 2019: a soli sei mesi di distanza dalla sua elezione alle comunali, Gaetano Gianco Di Bernando veniva sfiduciato dall’opposizione e da alcuni componenti della sua stessa maggioranza. A votare per mandarlo a casa nove Consiglieri comunali: Tammaro Chiacchio, Tammaro Faccenda, Rosa Conte, Peppe Ricciardi, Francesco Manco, Angelo Campanile, Angela Lamanna, Susy Liguori, Vincenzo Orefice. Angela Lamanna e Vincenzo Orefice, appunto, erano due dei tre Consiglieri all’opposizione: la prima, ... Leggi su anteprima24

Benché Milano disti oltre 1.800 km, dobbiamo considerare Minsk dietro l'angolo. Il 9 novembre 1989, con l'entusiastica, felice apertura del Muro di Berlino e l'inizio della sua demolizione, pensammo c ...

Aria di tempesta in casa Rodriguez: dopo la fine della storia tra Belen e Stefano de Martino, pare che anche la relazione tra la sorella Cecilia e Ignazio Moser navighi in acque agitate. L'indiscrezio ...

