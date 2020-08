Caserta, Placido Domingo in concerto per la rassegna “Un’Estate da Re” (Di lunedì 24 agosto 2020) Il celebre tenore spagnolo Placido Domingo ha tenuto un magnifico concerto nella piazza Carlo di Borbone, antistante la Reggia di Caserta. Con lui il soprano Saioa Hernandez. Sul podio Jordi Bernàcer con l’Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno. Sabato 22 agosto 2020, Placido Domingo è stato ospite alla prestigiosa rassegna “Un’Estate da Re”, promossa e … Leggi su 2anews

anne_laetitia : RT @KWaldersee: Italian internet news site Appiapolis: @PlacidoDomingo 's perfect concert in Caserta with photo gallery.… - jh241252 : RT @KWaldersee: Italian internet news site Appiapolis: @PlacidoDomingo 's perfect concert in Caserta with photo gallery.… - KWaldersee : Italian internet news site Appiapolis: @PlacidoDomingo 's perfect concert in Caserta with photo gallery.… - BacciDoris : RT @KWaldersee: Plácido Domingo emoziona Caserta nel Galà all’ombra della Reggia - 76Verastegui : RT @KWaldersee: Plácido Domingo emoziona Caserta nel Galà all’ombra della Reggia -

Ultime Notizie dalla rete : Caserta Placido PLACIDO DOMINGO E LA REGGIA DI CASERTA, CONCERTO PERFETTO. LA FOTOGALLERY Appia Polis Plácido Domingo emoziona Caserta nel Galà all’ombra della Reggia

Lo sfondo della Reggia di Caserta illuminata con cambi successivi di colore fa da scenografia al Galà tanto atteso del grande tenore di fama internazionale Plácido Domingo e del soprano Saioa Hernànde ...

Placido Domingo, coscienza serena e guarito, torno a cantare

Prima tappa Reggia di Caserta.Otello e Boccanegra i ruoli amati. E' stato colpito a marzo dal coronavirus, ne è guarito e la sua agenda è fitta di impegni (di premi, come quello alla carriera dell'Aus ...

Lo sfondo della Reggia di Caserta illuminata con cambi successivi di colore fa da scenografia al Galà tanto atteso del grande tenore di fama internazionale Plácido Domingo e del soprano Saioa Hernànde ...Prima tappa Reggia di Caserta.Otello e Boccanegra i ruoli amati. E' stato colpito a marzo dal coronavirus, ne è guarito e la sua agenda è fitta di impegni (di premi, come quello alla carriera dell'Aus ...