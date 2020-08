Angri, un nuovo caso: sale a 7 il numero dei positivi (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAngri (Sa) – Confermato nella serata di ieri anche un nuovo caso di Covid-19 ad Angri, da focolaio già noto. Nel comune guidato dal sindaco Cosimo Ferraioli, il numero dei residenti contagiati sale a 7. Il primo cittadino in una nota ha chiesto la massima cautela e ha rivolto in invito a seguire il più possibile le linee guida di contrasto al virus. “Settembre è vicino e abbiamo bisogno di ripartire con un minimo di normalità e la massima sicurezza – ha detto Ferraioli -, confido nel vostro buonsenso ed auguro una pronta guarigione ai nostri concittadini coinvolti”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Angri nuovo

anteprima24.it

L’Asl Napoli 1 Centro ha rilevato 33 nuovi positivi nel capoluogo. Di questi, 10 necessitano di approfondimenti epidemiologici per capire dove hanno contratto il virus individuando anche i contatti st ...Ha già vestito la maglia oplontina nella stagione 2013/14, quella della promozione in serie C. A distanza di sette anni, Luigi Manzo (foto ufficio stampa) torna al Savoia per tentare nuovamente l’assa ...