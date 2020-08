Andrea Bocelli in lutto: l'addio a Pallina (Di lunedì 24 agosto 2020) Andrea Bocelli e tutta la sua famiglia stanno attraversando un periodo piuttosto triste per la scomparsa dell'adoratissima cagnolina Pallina. Il cantante, in vacanza con i propri affetti in Sardegna, nei giorni scorsi, aveva lanciato un appello (condiviso da moglie e figli) per ritrovare l'amata bestiolina. Qualche ora fa, però, il messaggio d'addio spezza tutte le speranze di ritrovarla viva. 24 agosto 2020 11:34. Leggi su blogo

enpaonlus : Il dramma di Andrea Bocelli: “Aiutateci a ritrovare il nostro cane Pallina smarrito in Sardegna”… - repubblica : Andrea Bocelli ha perso il cane Pallina, appello social per ritrovarla in Sardegna - HuffPostItalia : 'Aiutateci a ritrovare Pallina': l'appello di Andrea Bocelli per la cagnolina dispersa in Sardegna - diseretode : RT @negri_jenny: In un mondo di Andrea Bocelli che perde il cane in mare, siate Tiziano Ferro sveglio da un giorno ad aspettare notizie dal… - toysblogit : Andrea Bocelli in lutto: l'addio a Pallina -