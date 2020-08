Amichevoli Torino 2020: calendario, programma, orari e tv (Di lunedì 24 agosto 2020) Inizia anche il precampionato del Torino, che vuole prepararsi nel migliore dei modi alla nuova stagione sotto la guida di Marco Giampaolo. In estate i granata giocheranno diverse Amichevoli per arrivare in condizione all’inizio della Serie A, Sportface.it vi terrà informati in tempo reale su quali saranno le sfide che si giocheranno e che vedranno Belotti e compagni protagonisti, a cominciare da quella contro il Novara. Sabato 29 agosto ore 18 Torino-Novara Leggi su sportface

AntonioTagliet1 : @MilanInter241 Non voglio fare il rosicone, ma tra Getafe e Shaktar mi sembra di vedere due amichevoli estive contr… -

Ultime Notizie dalla rete : Amichevoli Torino Precampionato 2020, Serie A: le amichevoli di tutte le squadre Sportface.it Sabato 29 amichevole Torino-Novara

Sabato 29 agosto alle ore 18 presso lo stadio Olimpico Grande Torino avrà luogo una partita amichevole contro il Novara, formazione militante in Serie C. Per quanto riguarda i media sarà possibile far ...

Juventus, da Torino: "Sarri, gira una voce: sarebbe una brutta cosa per lui e il club"

Maurizio Sarri è stato congedato dalla Juventus, ma è arrivata una voce sul mancato accordo con il sodalizio della famiglia Agnelli. Andrea Bosco, giornalista, nel suo editoriale su TuttoJuve.com, ha ...

