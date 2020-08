Alexis Sanchez – Ruolo, Carriera, Statistiche (Di lunedì 24 agosto 2020) Alexis Sanchez è un attaccante che ai fini del Fantacalcio non è del tutto adatto, perchè non va più in rete come ai tempi dell’Udinese e in più non è nemmeno un titolare fisso. Può comunque essere una buona riserva in una fanta-squadra purchè pagato ad una cifra giusta. Alexis Sanchez: Ruolo Soprannominato “Niño Maravilla” per il talento manifestato in giovane età, è un attaccante dal fisico brevilineo. La dotazione tecnica come l’effettuare dribbling e servire assist ne consente l’impiego da seconda punta o esterno offensivo, pur potendo agire anche da centravanti o alle spalle di esso. Alexis Sanchez: Carriera Alexis ... Leggi su giornal

EsercitoCrucian : RT @gippu1: 2015: sempre all'Emirates Stadium, una parata su Alexis Sanchez fondamentalmente irreale, che fa davvero dubitare che sia tutto… - pippocerletti : RT @gippu1: 2015: sempre all'Emirates Stadium, una parata su Alexis Sanchez fondamentalmente irreale, che fa davvero dubitare che sia tutto… - Dulafive : RT @gippu1: 2015: sempre all'Emirates Stadium, una parata su Alexis Sanchez fondamentalmente irreale, che fa davvero dubitare che sia tutto… - Busonzio : RT @gippu1: 2015: sempre all'Emirates Stadium, una parata su Alexis Sanchez fondamentalmente irreale, che fa davvero dubitare che sia tutto… - AleSalvi12 : RT @gippu1: 2015: sempre all'Emirates Stadium, una parata su Alexis Sanchez fondamentalmente irreale, che fa davvero dubitare che sia tutto… -