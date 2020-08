Violento nubifragio e grandine a Verona: le strade diventano fiumi di acqua e ghiaccio, alberi sradicati (Di domenica 23 agosto 2020) Verona colpita da un Violento nubifragio: nel pomeriggio pioggia e grandine hanno causato danni in città, trasformando le strade in fiumi di acqua e ghiaccio. Nelle prime immagini si vedono le auto almeno per metà sott’acqua e alberi sradicati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

AzzolinaLucia : Ho firmato il decreto per lo stanziamento di oltre 3,6 milioni di euro per il Comune e la Provincia di Alessandria,… - Noovyis : (Violento nubifragio e grandine a Verona: le strade diventano fiumi di acqua e ghiaccio, alberi sradicati) Playhit… - iirpo : @Pennacchiiiii E questa Merano ieri ?? - zazoomblog : Maltempo: a Verona danni causati da un violento nubifragio - #Maltempo: #Verona #danni #causati - Roseinfiore : RT @Gazzettino: Violento #nubifragio a #verona: grandine, strade allagate, alberi sradicati -