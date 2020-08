Tumore al seno triplo negativo: la speranza di terapie mirate (Di domenica 23 agosto 2020) Il Tumore al seno triplo negativo è una forma particolarmente aggressiva di cancro mammario che ancora non può essere curata in modo mirato assicurando alte probabilità di guarigione e bassa recidività Approfittando del metabolismo alterato di una cellula cancerosa che guida la sua crescita incontrollata, i ricercatori della Principessa Margaret si stanno concentrando su questi cambiamenti molecolari per aiutarli a sviluppare bersagli farmacologici più precisi per uno dei tumori al seno più mortali. L’importanza delle cure mirate Il cancro mammario, come molte altre forme di neoplasie come quelle al colon-retto, al pancreas, ai testicoli, all’ovaio e al polmone, sono curate tramite chemioterapia. Si tratta in sostanza di farmaci ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : Tumore al seno triplo negativo: la speranza di terapie mirate #Medicina #tuttotek - CARLABINCI : Tumore al seno, i mammografi e gli ospedali da evitare - Fondazione Roberto Franceschi Onlus - torinoggi : Il Sant'Anna di Torino nella top ten nazionale per il numero di interventi per tumore al seno - MaraPiccin : RT @Riccardi_FVG: ??IMPORTANTE?? ????#TUMORE AL #SENO, STUDIO INTERNAZIONALE CON @CroAviano CONFERMA EFFICACIA TERAPIA INTRAOPERATORIA / Una… - evvaffancul0 : ragazzuole non usate il deodorante con i sali d'alluminio perché il loro assorbimento è una probabile causa di tumo… -