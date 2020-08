Thiago Silva: “Oggi è stata la mia ultima partita con il Psg. Ringrazio tutti” (Di lunedì 24 agosto 2020) Thiago Silva lascia il Psg. E’ definitivo. E’ proprio il difensore brasiliano ad annunciare l’addio al club parigino nella notta più buia per il club francese che vede sfumarsi la Champions League. Queste le sue parole a RMC Sport: “Oggi è stata la mia ultima partita a Parigi. Mi scuso con i tifosi, sono molto triste. Ringrazio tutti. Tornerò un giorno a Parigi con un altro ruolo, un club che amo. Voglio giocare altri 3-4 anni e per competere nel mondiale in Qatar.” Foto: twitter Psg L'articolo Thiago Silva: “Oggi è stata la mia ultima partita con il Psg. Ringrazio tutti” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

TuttoMercatoWeb : L'annuncio definitivo di Thiago Silva: 'E' stata la mia ultima al PSG. Voglio giocare altri 3-4 anni' - DiMarzio : Continuano i contatti fra la #Fiorentina e #ThiagoSilva. Sondaggio dei viola per #Linetty - sportingindex : ?? 7x Ligue Un ?? Serie A ?? Copa America ?? Confederations Cup ?? Supercoppa Italiana ?? 5x Coupe de France ?? 6x Coupe d… - etolosomaM : Solo per stasera. Solo perché è un Dio di difensore anche a 40 anni. Thiago Silva. Facci il pensierino… - sportli26181512 : L'annuncio di Thiago Silva: 'E' stata la mia ultima al PSG. Voglio giocare altri 3-4 anni': A RMC Sport arriva l'an… -