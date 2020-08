Saturnia, sfogo di un turista su Fb: "In acqua nessuna distanza, fuori niente mascherina" (Di domenica 23 agosto 2020) Saturnia, Grosseto,, 23 agosto 2020 - Tutti ammassati in acqua, ma anche fuori. Senza mascherine. Come se il Covid-19 non fosse mai esistito. E' la situazione, denunciata a più riprese su Facebook, ... Leggi su lanazione

qn_lanazione : Saturnia, sfogo di un turista su Fb: 'In acqua nessuna distanza, fuori niente mascherina' -

Ultime Notizie dalla rete : Saturnia sfogo Rissa in paese, lo sfogo del sindaco Magnafico latinaoggi.eu Saturnia, sfogo di un turista su Fb: "In acqua nessuna distanza, fuori niente mascherina"

Saturnia (Grosseto), 23 agosto 2020 - Tutti ammassati in acqua, ma anche fuori. Senza mascherine. Come se il Covid-19 non fosse mai esistito. E’ la situazione, denunciata a più riprese su Facebook, al ...

Saturnia (Grosseto), 23 agosto 2020 - Tutti ammassati in acqua, ma anche fuori. Senza mascherine. Come se il Covid-19 non fosse mai esistito. E’ la situazione, denunciata a più riprese su Facebook, al ...