Salvini, al comizio arriva la polizia: “Adesso mi inc***o” (Di domenica 23 agosto 2020) Salvini protagonista di un piccolo siparietto. A Falconara Marittima il leader della Lega tiene un comizio in spiaggia. Nulla di nuovo rispetto al tour elettorale dell’ex ministro dell’Interno. All’improvviso però si avvicinano degli agenti di polizia. Da qui l’ira del segretario della Lega. Poco dopo la situazione torna alla normalità. Il comizio della Lega Matteo Salvini è impegnato nelle Marche per il tour elettorale in vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre. A Falconara Marittima il comizio si tiene in spiaggia e una discreta folla di bagnanti assiste al discorso del senatore della Lega. Il copione non sembra diverso rispetto al solito show. Puntuale ovviamente il riferimento al tema della sicurezza e dei migranti. “Se ... Leggi su newspad

