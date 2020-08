Rita Dalla Chiesa: “Basta aggredire la Sardegna, era pulita e ora l’avete infettata” (Di domenica 23 agosto 2020) Rita Dalla Chiesa: “Basta aggredire la Sardegna, era pulita e l’avete infettata” “Basta aggredire la Sardegna, siete andati tutti lì in vacanza perché sapevate che era uscita ‘pulita’ dal Coronavirus e voi, con la vostra incoscienza, l’avete infettata”: con un post su Twitter Rita Dalla Chiesa ha detto la sua opinione sui molti contagi di rientro dall’isola che si stanno registrando in questi giorni in tutta Italia. La Sardegna è finita al centro delle polemiche per l’alta incidenza di nuovi casi tra i turisti che si recano lì in vacanza, sia se essi abbiano frequentato le ... Leggi su tpi

