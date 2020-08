Rissa all'alba in piazza Mercato a Olbia: giovani si affrontano a colpi di bottiglie (Di domenica 23 agosto 2020) , Visited 248 times, 248 visits today, Notizie Simili: Area pedonale e modifiche alla viabilità: Tempio… Gli sportivi olbiesi, gli "atleti da coronavirus" e… Volotea riparte da ... Leggi su galluraoggi

Ultime Notizie dalla rete : Rissa all Rissa all'alba in piazza Mercato. Arresti in corso Olbia Banega e lo sfotto’ del parrucchino a Conte che infiamma la Rete. “Ci vediamo dopo”

Cosa ha detto Banega a Conte in occasione del battibecco avvenuto nel primo tempo? In Rete non hanno dubbi e non sfugge un particolare di quei momenti molto caldi: l’argentino mette la mano sulla test ...

Sale sul vaporetto senza mascherina, gli altri passeggeri lo fanno scendere

Lasciato a terra dal vaporetto perché senza mascherina, una noncuranza ai dettami anti-Covid che ha rischiato di scatenare la rissa all'interno dell'imbarcazione: è accaduto ieri a Venezia all'imbarca ...

