Psg-Bayern Monaco, Coman: “Il segreto di questa vittoria è il nostro allenatore” (Di domenica 23 agosto 2020) “Il segreto di questa vittoria è Flick. Ci ha dato fiducia e serenità oltre ad un gioco perfetto per noi. La serata è magnifica, specialmente per me. Ho segnato un gol importantissimo. Mi dispiace un po’ per aver segnato alla mia ex squadra ma ora gioco al Bayern Monaco e il calcio funziona così”. Queste le dichiarazioni di Kingsley Coman, autore dell’1-0 che ha permesso al Bayern Monaco di battere il Psg in finale di Champions League. C’è spazio per un commento sulla sua esperienza alla Juventus: “Se sono il giocatore di oggi, il merito è anche della Serie A. Si tratta di un grande campionato che mi ha insegnato tanto”, ha spiegato l’attaccante ai microfoni di Sky ... Leggi su sportface

Eurosport_IT : BAYERN CAMPIONE D'EUROPA! A Lisbona decide un gol di testa di Kingsley Coman, PSG sconfitto. Per i bavaresi è il s… - pisto_gol : Psg-Bay 0:1 Grazie al gol di Coman, il Bayern Monaco batte il Psg e conquista la 6^ Champions League della sua stor… - thetrueshade : @Gazzetta_it Giustamente il PSG lo regala alla Juve che ne fa una plusvalenza vendendolo al Bayern. Finale contro i… - KeyInk : RT @bayernargentina: La orejona del Bayern / La orejona del PSG - blogLinkes : Il Bayern Monaco ha vinto la sua sesta Champions. L'ex Coman stende il Psg -