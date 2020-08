Piaggine punta sull’acqua, progetto da 3.7 milioni per rifacimento rete idrica (Di domenica 23 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPiaggine (Sa) – Il Comune di Piaggine potenzia e migliora l’erogazione dei servizi essenziali: l’Amministrazione lavora per ottimizzare l’efficienza dei servizi anche a beneficio degli ospiti che in agosto scelgono il piccolo borgo cilentano come meta per le vacanze. Con delibera di Giunta è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione della rete idrica. progetto da 3.700.000 euro, per migliorare il servizio e garantire continuità e sicurezza della fornitura di acqua. La scelta di puntare al rifacimento della rete idrica è dettata anche dalla vocazione turistica su cui Piaggine ha ... Leggi su anteprima24

