Pazzesca vittoria di Oliveira al Gp di Stiria! La Ducati ancora sul podio con Miller, ma è polemica (Di domenica 23 agosto 2020) In Austria non mancano i brividi: dopo lo spaventoso incidente della settimana scorsa e la vittoria Pazzesca di Andrea Dovizioso, anche oggi al Red Bull Ring non sono mancate le emozioni. Al 16° giro è stato Maverick Vinales a far vivere momenti da brividi: lo spagnolo è stato costretto a lanciarsi dalla sua M1 per un problema ai freni. Ma è stato il finale di gara a regalare emozioni davvero incredibili: una lotta a tre Pazzesca tra Espargaro, Oliveira e Miller al termine della quale è stato il portoghese della KTM ad avere la meglio, conquistando una bellissima vittoria. Secondo posto per Miller, seguito da Pol Espargaro. Ducati ancora sul podio con un ottimo ... Leggi su sportfair

