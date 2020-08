NBA, Iverson e il simpatico video di Kobe: “Buon compleanno fratello. Manchi” (VIDEO) (Di domenica 23 agosto 2020) Il 23 agosto si festeggia il compleanno di uno dei giocatori di basket più forti di sempre: Kobe Bryant. Quest’anno però è un po’ diverso dal solito perché Black Mamba ci ha lasciati in un terribile incidente in elicottero qualche mese fa. Questa data diventa quindi un motivo per appassionati e amici per ricordarlo ancora una volta. Il cestista Allen Iverson ha voluto rendere omaggio a Kobe Bryant pubblicando un VIDEO su Twitter, corredato dalla didascalia: “Avete visto come se ne andò come fosse nulla?! Difficile! Serial Killer! Buon compleanno fratello. Mi manchi. Per sempre“. Did u see how he walked away like it wasn’t shit?! Hard!!! Serial Killa!!!! Happy Birthday Bro Bro. Miss ... Leggi su sportface

sportface2016 : #NBA, Allen #Iverson e gli auguri a #KobeBryant: 'Buon compleanno fratello. Mi manchi' (VIDEO) #Basket… - MMoretti24 : Elenco di giocatori con almeno una gara da 34+ PTI e 14+ AST nei Playoffs: - Jerry West (2x) - Kevin Johnson (2x)… - 80yeye80 : RT @bball_evo: NBA ???? - Carmelo Anthony ha dichiarato che Damian Lillard è il miglior compagno di squadra col quale abbia mai giocato. Ive… - bball_evo : NBA ???? - Carmelo Anthony ha dichiarato che Damian Lillard è il miglior compagno di squadra col quale abbia mai gioc… -