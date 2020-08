NASCAR 2020 Dover: Hamlin primo nella tripletta Toyota (Di domenica 23 agosto 2020) Dominio Toyota nella prima gara della NASCAR 2020 al Dover International Raceway. Denny Hamlin conduce più giri in testa di tutti, 115, ma deve aspettare la fine della gara per rimontare su Martin Truex jr, e vincere la sesta gara stagionale. Truex, compagno di squadra di Hamlin, finisce secondo, a precedere l’altro compagno di team, Kyle Busch. Il campione in carica è apparso in forma nella gara del sabato, ma non abbastanza per spezzare il digiuno di vittorie. Kevin Harvick, mattatore del campionato insieme a Hamlin, è quarto davanti al polesitter Chase Elliott. Clint Bowyer finisce sesto davanti a Jimmie Johnson, autore di una delle migliori performance stagionali. Per il sette volte iridato, ... Leggi su sport.periodicodaily

JJustin Allgaier vince gara 1 a Dover, 20° prova della NASCAR Xfinity Series 2020. Per il pilota di casa Jr Motorsport si tratta della 12° affermazione in nella categoria in 327 partenze. Austin ...

Le quattro Toyota del Joe Gibbs Racing hanno monopolizzato la scena nella prima gara del doubleheader di Dover (Delaware), 24° competizione della NASCAR Cup Series 2020. Denny Hamlin è riuscito a prim ...

