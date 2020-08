Nannimedico Bologna | “Se aumentano i contagi | l’inizio della Serie A slittera’ “

Nanni(medico Bologna): “Se aumentano i contagi, l’inizio della Serie A slittera’ “ (Di domenica 23 agosto 2020) Dopo alcuni mesi di tregua, il Covid-19 si è abbattuto nuovamente come una scure sul calcio italiano. In questi giorni a farne le spese è stata gran parte della Serie A dove si sono registrati casi di positività tra Cagliari, Sassuolo, Torino, Roma e Napoli. Se la situazione dovesse peggiorare diventa inevitabile lo slittamento dell’inizio della prossima stagione di Serie A previsto per il 19 settembre. A confermarlo è Gianni Nanni, medico sociale del Bologna e membro della commissione medica della Federcalcio, ai microfoni di Kiss Kiss: “Siamo preoccupati, è inutile nasconderlo. Se i casi dovessero aumentare ed essere rilevanti in alcune squadre al punto da far rimandare il ritiro o la preparazione, lo slittamento ... Leggi su sport.periodicodaily

